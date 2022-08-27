Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ambar Mahallesi Çamdibi mevkisinde bir aracın uçuruma yuvarlandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.



Bölgeye, itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Ölen kişinin 24 Ağustos'ta yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Hasan Yavuz olduğunu tespit edildi.



Yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki ceset, kurtarma ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.