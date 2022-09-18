Adıyaman'da 4 yıl önce yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın 8 yaşındaki oğlu Ahmet Yılmaz'ın sünnet olacağını öğrenen Kaymakam Karaaslan, makam aracını Yılmaz ailesinin evine gönderdi.

Sünnetliğiyle babasının mezarını ziyaret etti

Evinden alınan şehidin oğlu Ahmet Yılmaz, jandarma ve polis araçlarının da eşlik ettiği makam aracıyla sünnet töreni öncesi sünnetliğiyle babasının mezarını ziyaret etti.

Küçük çocuk daha sonra düğün töreninin yapılacağı salona götürüldü.

Sünnet törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, Garnizon Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız, kurumlar ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Şehit Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın eşi Zeynep Yılmaz, törene katılanlara bu özel günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

"Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız"

Kaymakam Karaaslan, şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık" dedi.

Sünnet töreninin ardından şehidin oğlu Ahmet Yılmaz, yine makam aracıyla evine götürüldü.