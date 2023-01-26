Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, kentteki kamu yatırımları ve hizmetlerinin 2023 yılı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, ilçede spordan eğitime, kültürden sosyal hizmetlere ve ağaçlandırmaya varıncaya kadar birçok alanda yeni yatırımların planlandığını söyledi.

Devam eden projelerle ihale sürecinde olan ve start alacak yatırımların, kentin geleceği açısından önem arz ettiğini vurgulayan Kaymakam Vural, Elbistan’ın gelişimini sürdüreceğini söyledi.

Elbistan’ın, kamu yatırımları ve hizmetleri noktasında yapılan önemli çalışmaların sürdürüldüğüne değinen Kaymakam Hasan Hüseyin Vural: “Yatırımlarımız ve hizmetlerimiz devam ediyor. Vatandaş memnuniyetini esas alarak çözüm odaklı bir anlayışla tüm kurumlarımızla görev yapmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayın bakanlarımız ve sayın milletvekillerimizin destekleri ile ilçemizde önemli kamu hizmetleri yapılıyor. Son olarak öğretmenevimiz ilçemize yakışır bir şekilde yeniden revize edildi. Bu projenin ihalesi valiliğimiz aracılığı ile kısa sürede gerçekleştirilecek.

Vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren bir kültürhan projemiz var. Birçok sosyal etkinliklerin yapılabileceği halk kütüphanesi gibi önemli bir boşluğu dolduracak kültürhan projesinin ihalesi belediyemiz aracılığı ile yapılacak.

Emniyet Müdürlüğümüzün mevcut binasının da yenilenmesi için girişimler başladı. İhalesi kısa süre içinde gerçekleştirilecek. Emniyet teşkilatımıza, modern ve işlevsel bir bina kazandıracağız.

Dezavantajlı vatandaşlarımıza hizmet verecek bir vakıf ve sosyal hizmetler kompleksi inşasında da sona yaklaşıyoruz. Sosyal hizmetler kampüsü şeklinde olacak bu projeyi bakanlığımız sadece 3 ilde kabul etti. Elbistan da bu merkezlerden biri oldu. Örnek bir proje olacak. Vatandaşlarımıza tek noktadan sosyal hizmet sunacağız. İçerisinde misafirhane, aşevi, aile destek merkezi gibi bölümler bulunacak.”

Yapımına devam edilen projelere de değinen Kaymakam Vural, “Göksun-Afşin-Elbistan kara yolu projemizin bu sene bitirilmesi planlanıyor. Adatepe Barajı’nın 2.ve 3.kısım sulama yatırımı için 500 milyon lira ödenek ayrıldı.

Kapalı spor salonumuzu en kısa sürede hizmete açacağız. Yurt binamızda da yüzde 70 oranında bir tamamlanma gerçekleşti. Jandarma hizmet binamız tamamlanmak üzere. Milli eğitim alanında da yeni okullarımızın inşaatları sürüyor” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, şehrin, Elbistan Belediyesi, büyükşehir belediyesi ve kamu yatırımları ile şehircilik altyapısında değişim yaşadığına vurgu yaptı.

İçme suyu ve katı atık tesisi ile ilgili altyapı yatırımlarına bahar aylarında başlanacağını bildiren Başkan Gürbüz, “Elbistan’da altyapı çalışmaları için 2 milyar lira gibi devasa bir bütçe ayrılmış durumda. Elbistan’da en çok çevresel yatırımları önemsiyorum. Elbistan Belediyesi olarak kırılanı döküleni toplamak gibi bir görevimiz var.

Yatırımların atıl olmaması için altyapı yatırımlarımızla ilgili asfalt ve diğer çalışmalarımız sürecek. Daha önce sergilediğimiz performansı 2023-2024’te de sürdüreceğiz. 2023 yılı içerisinde 5 tane gençlik merkezi hayata geçireceğiz. Yarı olimpik ya da olimpik bir yüzme havuzu yapmak istiyoruz. Bakanlığımızla birlikte koordine etmek için girişimlerimiz sürüyor” dedi.

Gençlerin istihdamına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Genç kardeşlerimizin istihdamını artırmak için çaba gösteriyoruz. Hayata geçirilecek yatırımlarla bunu sağlayacağımıza olan inancımızı devam ettiriyoruz. Organize sanayi bölgemizde Türkiye’nin en iddialı tekstil yatırımları Elbistan’ımızda planlanıyor. Bu da şehrimizi tekstil kente giden başarı hikayesinde önemli bir eşik. Bu eşiği aştığımız zaman, Elbistan’ın önü açık. Elbistan Besi OSB’de de jeoteknik raporumuz onaylandı. İmar planlarının da tekliflerini yaptık. Bundan sonra da ön talepleri alacağız. Besi OSB’nin de işlevsel hale geldiğini göreceğiz. İlçemizde enerji alanında da devasa yatırımlar yapılıyor. Güneş ve biyoyakıt enerjisinde yeni yatırımlar peş peşe geliyor. Biz de Elbistan Belediyesi olarak bu alanda yatırımlarımızı genişletmek istiyoruz.

Bir tarafta hükümet yatırımları, diğer tarafta anakent belediyesinin yatırımları ve Elbistan Belediyesi’nin yatırımları birleştiğinde ve üst düzey bir uyumla gerçekleştiğinde Elbistan’daki insanlarımızın hayatı daha da kolaylaşacak.

Son 11 yılda Elbistan kamu yatırımları adına çok büyük aşama kaydetti. Şehrimiz ve gençlerimiz için tüm kurumlarımızla üst düzey uyum içinde çalışıyoruz. Allah’ın izniyle bu kentteki bütün gençleri, doğdukları bu topraklarda istihdam etme gibi bir hedefimiz var. Bunu sağlarsak da kendimizi çok başarılı hissedeceğiz.”