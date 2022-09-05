Beraberindeki İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Akif Bulut ve Halit Demirtaş ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimince koordinasyonu yapılan kitap dağıtımlarını takip eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2002 yılından itibaren ders kitaplarını öğrencilere ücretsiz dağıttığını ifade ederek, “Okullar açıldığında ders kitaplarının yanında yine ücretsiz olarak 2.sınıftan 12.sınıfa kadar eğitim gören tüm çocuklarımızın masalarında 101 çeşit kaynak kitap hazır olacak.” diye konuştu.

Toplamda 1 milyon 818 bin 184 adet kaynak kitabı eğitim yılı başında öğrencilerle buluşturacaklarını kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Bu sayede eğitimi daha etkili hale getirmek istiyoruz. Kendi imkânlarımızla, Bakanlığımızın ve öğretmenlerimizin kendi hazırladığı sorularla öğrencilerimizi daha donanımlı kılmayı amaçlıyoruz. Tüm bu gayretlerimiz, öğrencilerimiz için. Bundan sonrası öğrencilerimizin kendi gayretlerine kalıyor. Bu vesileyle öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diler, hepsine başarılar dilerim.” ifadeleri ile sözlerini noktaladı.