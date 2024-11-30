Kayseri Talas Belediyesi tarafından kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ve tarihi doku içerisinde keyifli bir alışveriş ortamı sağlayan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ Aralık ayında yine Harman Meydanındaki yerinde kurulacak.

KAYSERİ (İGFA) - Her ayın birinci ve üçüncü pazarı gerçekleşen organizasyon, yarın el emeği ürün meraklılarının buluşmasına imkan sağlayacak.

Kayseri Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın yarın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden değerli el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün satışa sunuluyor.