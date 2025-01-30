Kayseri Talas Belediyesi, konut yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor.KAYSERİ (İGFA) Mülkiyeti Kayseri Talas Belediyesi'ne ait Harman Mahallesi’ndeki 1 adet konut parseli, 5 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak.

İhale kapsamında Harman Mahallesi’ndeki 2 bin 675 metrekare büyüklüğündeki 353 ada 8 nolu konut parselinin satışı yapılacak.

Muhammen bedelin 60 milyon lira olarak belirlendiği parselin yüzde 30’u peşin, kalan kısmı ise 18 ay eşit taksit imkanı ile satışı gerçekleşecek.

Meclis salonunda saat 15.00’te yapılacak satıştan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.