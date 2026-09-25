Sahada Aniden Fenalaşarak Yere Yığıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Mehmet Ali Doğan iş arkadaşları ve dostlarıyla futbol oynamak için sahaya çıktı. Müsabaka esnasında aniden fenalaşarak bir anda yere yığılan genç teknisyeni gören saha arkadaşları oyunu durdurarak hızla yardıma koştu.

Arkadaşlarının İlk Müdahalesi Yetmedi

Sağlık personeli olan mesai arkadaşlarının sahada yaptığı ilk müdahalenin ardından durum vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen genç teknisyen, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Doğan, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Cenazesi Kırşehir'de Defnedilecek

Doğan’ın cenazesinin, memleketi Kırşehir’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili gerekli incelemeler sürdürülüyor.