Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştı.

Karakolluk olan baba ile oğul arasında eve geldikten sonra kavga çıktı. Kavgada Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip, öldürdü. Nahit Köse, suç aletiyle polise teslim oldu.

Müebbet hapis cezasıyla dava açıldı

Nahit Köse hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada sanık Köse ile avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

"Torunlarımı ve gelinimi öldürecekti"

Önceki ifadelerini tekrar ettiği ve pişman olduğunu söyleyen sanık Köse, "Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakola gittik, uzaklaştırma istedim. Karakoldan gelince çatı katında bir şeyler kırdı. Sonra elinde kazma ile aşağı inip, 'hadi, seni şimdi hangi jandarma ya da polis kurtaracaksa gelsin de kurtarsın' dedi. Cezaevini bir gün bile hak etmedim. Torunlarımın yanına dönmek istiyorum. 70 yaşındayım, bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Olmasaydım, torunlarımı ve gelinimi öldürecekti. Oğlumun bu hale gelmesi uyuşturucu yüzündendir. Allah, onu bu illete bulaştıran ve alıştıranların belasını versin. Bir insan evladına nasıl kıyabilir." dedi.

Köse'nin çocukları da şikayetçi olmadıklarını, eğer kardeşleri ölmemiş olsa, babalarına zarar verdiği için bugün mahkeme salonunda sanık olabileceğini söyledi.

Müebbet hapis cezası aldı

Mahkeme heyeti, sanık Nahit Köse'yi, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Cezası 15 yıla indirildi

DHA'nın haberine göre heyet, daha sonra sanığın cezasını 'tahrik' indirimiyle 18 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.