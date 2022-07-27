Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için şehrin muhtelif yerlerinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun ilçesinde Kazandere – Kaleboynu Mahalleri arasında ulaşım sağlayan 10 kilometre uzunluğundaki grup yolunda gerçekleştirdiği sathi asfalt çalışmalarını tamamladı. Bölge ulaşımında yoğun olarak kullanılan ve deforme olduğu için aksamalara neden olan arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla mahallelerin ulaşım standardı artırıldı.

Tüm Araç ve Personelimizle Sahadayız

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “2022 Ulaşım Yatırımları kapsamında şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ulaşım altyapımızı güçlendirmek için tüm araç ve personelimizle sahadayız. Ekiplerimiz tarafından Göksun Kazandere – Kaleboynu Mahalleri arasında ulaşım sağlayan arterde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla, bölge ulaşımında büyük önem arz eden grup yolunun standardı artırıldı” ifadelerine yer verildi.