Elbistan Devlet Hastanesi KBB uzmanlarından Dr. Ali Özerk, havaların soğumasıyla birlikte tırmanışa geçen soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonun alerjik durumlarda uzun süre atlatılamadığını söyledi.
Havaların soğumasıyla birlikte tırmanışa geçen soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon, alerjik durumlarda uzun süre etkili oluyor.
Elbistan Devlet Hastanesi KBB Uzmanlarında Dr. Ali Özerk pandemi sonrası insanların hijyen kurallarından uzaklaşmaya başladığını belirterek, bulaşıcı hastalıklardan korunmanın birinci şartının hijyen kuralları olduğunu söyledi.