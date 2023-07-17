Kıbrıs'ta başlayan ve Ocak ayından bu yana 300 bin kedinin ölümüne sebep olan virüs yayılıyor.

Uzmanlar, Feline Coronavirüs'ün (FCoV) bir türü olan ve kedilerde mide iltihaplanması yaşatan hastalığın Kıbrıs'tan sonra dünyaya yayılmak üzerine olduğunu duyurdu. Kedilerin yalnızca yaklaşık yüzde birinde görülen bu virüs, Kıbrıs'taki kedilerin yüzde 40'ında rastlandı.

Kedinizde iştah kaybı ve yorgunluk gibi belirteler varsa mutlaka veterinere danışmanız gerekli. Kedi koronavirüsü olarak adlandırılan bu virüs kedilerin bağışıklık sistemini çökertiyor. Hemen söyleyelim ki virüs insanları etkilemiyor. Ancak tedavi edilmezse kediler için ölümcül sonuçkar doğuruyor.

Virüsün genellikle dışkı yoluyla yayıldığını söyleyen uzmanlar "Virüs, bakım fırçaları, aynı mama kapları, kedi kumu ve insan teması yoluyla da kedinize geçebilir" uyarısında bulunuyor.

Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mutlu Sevinç ise konuyla ilgili olarak "Kedi koronavirüsü, virüs bulaşmış dışkıyla temas yoluyla kedilere bulaşan bir virüstür. Türkiye’de de vakalar sıklıkla görülmeye başlandı. Vakaların artma sebebi hayvan popülasyonunun artması. Ancak hayvan sahiplerinin endişe etmesini gerektiren bir durum yok. Virüs sağlıklı kedilerin çoğunda hafif bir enfeksiyon şeklinde ve çoğunlukla tedavi gerektirmez." ifadelerini kullandı.