Daha yeşil bir Elbistan inşa etmek için kentin her köşesini yeşillendirmeye devam eden Elbistan Belediyesi kent genelinde ihtiyaç durduğu fidan, çiçek ve süs bitkisini kendi bünyesindeki seralarından karşılıyor. Seralarda üretilen çiçek ve fidanlar bahar ve yaz aylarında toprak ile buluşacak.

ONLARCA TÜR BİTKİ YETİŞTİRİLİYOR

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış dönemiyle beraber bitkilerin uyku dönemine geçmesinin ardından budama ve bakım yaptıkları bitkilerden topladıkları binlerce çelik hazırlanan özel alanda üretime hazır hale getiriliyor.

Elbistan belediyesi gelecek bahar aylarında ilçeye güzel görünüm kazandırmak amacıyla kendi bitkisini üretmek için ‘çelik’ ve ‘tohum’ yöntemiyle üretim çalışması yaptı. Sera alanında gül, zakkum, pitos, lavanta, şimşir, taflan, kül çalısı, formium, dağ muşmulası, sarmaşık, servi, leylandi, mazı gibi türlerin üretimi yapılıyor. Fidanlıkta gelişim sürecini tamamlayan bitkiler park ve yeşil alanlara dikiliyor.

Elbistan Belediyesi kendi üretim tesisi ile belediye bütçesine de katkı sağlıyor. Böylelikle kamu kaynakları etkin ve verimli kullanılıyor.