Kahramanmaraş siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Hanefi Mahçiçek, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Liva Düğün Salonu’nda düzenlenen programda, Türkiye’nin ekonomik durumu, uluslararası politikaları ve Kahramanmaraş’ın gelişimi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hanefi Mahçiçek, programda yaptığı konuşmada Türkiye’nin ekonomik gelişimine dikkat çekerek, ihracatta gelinen noktayı vurguladı.

Mahçiçek konuşmasında, “Bundan 20 yıl önce Türkiye’nin ihracatı sadece 2,5 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak hamdolsun bugün geldiğimiz noktada, 2020 yılı itibarıyla 265 milyar dolara ulaşan bir ihracat hacmine sahibiz. Bu, ülkemizin ekonomik gücünün ve sanayide attığı büyük adımların en somut göstergesidir. Özellikle savunma sanayisinde, bugün geldiğimiz nokta hepimizi gururlandırıyor,” ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca, Kahramanmaraş’ın kalkınması ve kentin ekonomik potansiyelinin daha da ileriye taşınması için atılması gereken adımlar da ele alındı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahçiçek, yerel ve ulusal kalkınma hamlelerine dair önemli mesajlar verdi.