Moderatörlüğünü Hukukçu, İnşaat Mühendisi Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’ın Yaptığı Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen’in yorumlarıyla Kahramanmaraş’ın Nabzı Tutuldu.
Programın Bu Haftaki Konusu Türk Eğitim Vakfı Oldu.
Moderatörlüğünü Hukukçu, İnşaat Mühendisi Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’ın Yaptığı Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen’in yorumlarıyla Kahramanmaraş’ın Nabzı Tutuldu.
Programın Bu Haftaki Konusu Türk Eğitim Vakfı Oldu.
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