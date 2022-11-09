Moderatörlüğünü Hukukçu, İnşaat Mühendisi Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’ın Yaptığı Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen’in yorumlarıyla Kahramanmaraş’ın Nabzı Tutuldu.

Programın Bu Haftaki Konusu Türk Eğitim Vakfı Oldu.