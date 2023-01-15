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Ayrıca gecede Meslek Vefa Ödülü de geçen yıl kaybettiğimiz mesai arkadaşımız Samittin Demir’in ailesine takdim edildi.

Türk tarım ve gıda ürünleri coğrafi işaret tesciliyle korunuyor

Türk tarım ve gıda ürünleri coğrafi işaret tesciliyle korunuyor

Yılın görüntüsü dalında Mehmet Deveci, Yılın Spor Haberi dalında Murat Baltacı, Yılın Tasarımı Ödülüne Uğur Harmanda layık görülürken Asilhan Yılmaz’a ise Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Özel ödülü verildi.

Düzenlenen ödül törenine kentin tek ekranı Aksu TV’ye ödül yağdı. Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit'e Yaşam Boyu Onur Ödülü KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu tarafından takdim edilirken Yılın TV Programı ödülleri Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’e ,ve program yapımcıları Ömer Faruk Salman ile Mehmet Işık’a verildi.

Birçok kategoride gerçekleşen yarışmada düzenlenen görkemli törenle ödül almaya hak kazanan basın mensuplarına ödülleri takdim edildi.

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