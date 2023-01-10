Şairler Tepesi’nde Gerçekleştirilen Programda; Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar İle Basın Mensupları Da Yer Aldı.

Programın Açılış Konuşmasını Yapan Cemiyet Başkanı Çuhadar; Gazetecilere Yönelik Hayata Geçirilen Çalışmalara İlişkin Bilgiler Aktardı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Tüm Gazetecilerin Günün Tebrik Etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Da Programda Yaptığı Konuşmada Tüm Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı.



Programda Konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Demokrasinin En Önemli Unsurları Arasında Basın Ve Haber Almak Da Yer Alıyor” İfadelerini Kullandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, programda yaptığı konuşmada, ilkeli, tarafsız ve basın ahlak ilkelerine uygun olarak vazifesini ifa eden basın mensuplarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

