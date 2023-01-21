Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçisi Sami Kervancıoğlu, Adalet Bakan yardımcısı Hasan Yılmaz’ı ve heyetini Kervanhan Gastronomi tesisinde misafir etti.

Alpedo Maraş dondurması kesildi

Tesiste Bakan yardımcısı Yılmaz çengelle asılan Alpedo Maraş dondurmasını satırla kesti. Kervancıoğlu ise kesilen dondurmayı külahla Yılmaz’a ikram etti.

“Memnun kaldık”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Bakan yardımcısı Yılmaz, “Kervanhan tesislerinde çok güzel ağırlandık. Meşhur Maraş dondurmasını satırla kesmenin keyfini aldık. Ben emeklerinden dolayı Sami Bey’e ve ekibine teşekkür ediyor.”dedi.

“Onur duyduk”

Başkan Kervancıoğlu ise, “Bugün Bakan yarımcımız Hasan Yılmaz’ı ve ekibini tesisimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize hoş geldiler, bizleri onurlandırdılar. Ben nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

Ziyaret sonrası ise günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.