MÜSİAD konağı toplantı salonunda gerçekleşen programda, Kervancıoğlu, gençlere iş yaşamında yaşadıkları sorunları ve bu sorunlarla nasıl başa çıktıklarını anlatarak, iş yaşamında nasıl başarılı olunacağının püf noktalarını anlattı.

Burada gençlerden gelen sorulara da samimi cevaplar veren Kervancıoğlu onlara mesleki tecrübelerini aktararak, başarılı olmanın yolları hakkında bilgiler verdi.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç çok verimli bir toplantı geçirdiklerini ifade etti.

Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisini davet ettikleri için teşekkür etti.