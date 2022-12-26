Bu Kapsamda Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Ksü’de Öğrencilerle Bir Araya Geldi.
Kervancıoğlu, Düzenlenen Kariyer Etkinliği Kapsamında "Çıraklıktan Zirveye Kariyer Söyleşi”Sinde Gençlerle Bir Araya Gelerek İş Hayatında Başarının Yollarını Ve Mesleki Tecrübelerini Öğrencilerle Paylaştı.
Kervancıoğlu Söyleşi Sonrasında İse Satırla Dondurma Şov Yaptı. Şovun Ardından Öğrencilere Dondurma İkramı Yapıldı.
Program Sonunda Açıklamalarda Bulunan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Gençlerle Bir Araya Gelmenin Mutluluk Verdiğini Söyledi.
Ksü Rektörü Alptekin Yasım’da Paylaştığı Tecrübelerden Dolayı Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na Teşekkür Etti.