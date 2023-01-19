Alpedo Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, göreve yeni atanan Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş il başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretten dolayı açıklamalarda bulunan Başkan Kervancıoğlu, “Vahit Bey görevi başarıyla yürütecektir” Dedi.

Kervancıoğlu; “Bugün MHP il başkanı olarak atanan Vahit beyi ziyaret ettik. Değerli başkanımıza ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyorum. Önceki dönem il başkanımız Ertuğrul Bey’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimidir. Değerli başkanımız Vahit Bey değerli bir iş insanıydı, bu görevi de başarıyla yürüteceğinden hiç şüphemiz yok.” İfadelerini kullandı

MHP İl başkanı Demiröz ise, “ziyaretlerinden dolayı Kervancıoğlu’na teşekkür etti.