Burada Bir Araya Gelen Aileler Ve Kent Protokolü Keyifli Bir Sohbet Gerçekleştirerek Sucuk Ekmek Keyfi Yaptılar.

Daha Sonrasında İse Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Ve Şehit Çocukları Balarının Anısına Karın Üstünde Salep Kaynatarak İkramda Bulundular.

Programda Konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Gazilerimiz Ve Şehit Ailelerimizin Her Zaman Yanlarındayız Dedi.

Büyükşehir Belediye BAŞKANI HAYRETTİN GÜNGÖR Şehit Ve Gazi Çocuklarının Bu Programla Güzel Bir Tatil Günü Geçirdiklerini Söyledi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Keyifli Bir Program Olduğuna Dikkat Çekerek Emeği Geçenlere Teşekkür Etti.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli İse Başkan Kervancıoğlu Ve Kent Protokolüne Kendilerini Yalnız Bırakmadıkları İçin Teşekkürlerini İletti.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Şehit Ve Gazi Çocuklarının Kendisinin Torunları Olduğunu Söyleyerek Yarı Yıl Tatilinde Onlara Böyle Bir Sürpriz Yaptığını Söyledi.