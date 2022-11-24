25 Kasım kadına karşı şiddetle mücadele günü nedeniyle Alpedo - Kervan lezzetler grubu ve Aile ve Sosyal hizmetler Kahramanmaraş il müdürlüğü işbirliğinde kadına şiddete dikkat çekildi.

Yapılan iş birliğiyle Kervan lezzetler grubunun Kahramanmaraş’taki tüm tesislerinde “Şiddete Birlikte Dur Diyelim” sloganın yazılı olduğu ürünlerle farkındalık oluşturuldu.

“Farkındalık oluşturmaya çalıştık”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Alpedo - Kervan lezzetler grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu,“Kadınlar toplumumuzun en değerli ve en vazgeçilmez varlıkları olup onların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımında, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarında yardımcı olabilmek adına etkin bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir. Bu noktada Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü işbirliğiyle şehrimizdeki tüm tesislerimizde “Şiddete Birlikte Dur Diyelim” sloganın yazılı olduğu ürünlerle farkındalık oluşturmaya çalıştık.” dedi.