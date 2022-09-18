Düzenlenen etkinlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, gerçekleştirilecek programa Mustafa Yıldızdoğan, Atilla Yılmaz ve Burçe Bozkurt’un ses performansı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Açılış programında konuşan Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar “Ülkü Ocakları olarak bizler her zaman bu ülkenin mirasına sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise Hepimiz ülke davasının, Türklük davasının neferleriyiz. Şeklinde konuştu.