Edinilen bilgiye göre, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan olayda, boş araziye 8 adet roketatar düştü. Yaşanan saldırıda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaz iken, roketlerin atıldığı bölgeye anında karşılık verildi.

Kilis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; "PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından 20.01.2023 tarihinde saat 17.50 sularında Suriye tarafından ülkemize atılan toplam 8 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis’te Öncüpınar bölgemize düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" denildi.