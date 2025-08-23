Kahramanmaraş Özel Kipaş Eğitim Kurumları, her yıl geleneksel olarak düzenlenen mezunlar pilav etkinliğinde, geçmiş dönem mezunlarını bir araya getirdi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, mezunların yanı sıra okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

Pilav etkinliğinde, mezunlar hem geçmiş anılarını tazeledi hem de yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Farklı yıllardan mezun olan katılımcılar, okul arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi.

Etkinlikte ayrıca, mezunların iş ve özel hayatlarındaki başarılarıyla ilgili paylaşımlar da yapıldı.

Kipaş Eğitim Kurumları mezunları, pilav günü etkinliğinin her yıl tekrarlanmasını ve katılımın artarak devam etmesini temenni ederek, etkinliği düzenleyen okul yönetimine teşekkür etti.

Etkinlik, mezunların birlikte hatıra fotoğrafları çektirmesi ve müzik dinletisi ile sona erdi.