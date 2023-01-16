Özellikle Eğitim Alanında Bölgenin Liderlerinden Olan Eğitimin Lider Aslanları Spor Alanında Da Başarıdan Başarıya Koşuyor.

Bu Kapsamda 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Yarıyılında Kipaş Eğitim Kurumlarının Birbirinden Başarılı Öğrencileri Birçok Sportif Alanda Derece Ve Madalyalar Aldı.

Bu Günde Birçok Spor Dalında Dereceye Girip Ödül Alan Öğrenciler Bir Araya Gelerek Sevinçlerini Paylaştı.

Burada Bir Açıklama Yapan Kipaş Eğitim Kurumları Spor Sanat Ve Sosyal Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Eminkara Başarılarla Dolu Bir Dönem Geçirdiklerini İfade Ederek Başarıların Devam Edeceğini Söyledi.

Dereceye Giren Öğrenciler İse Büyük Gayretler Sonucu Kazandıkları Ödüllerin Kendilerini Çok Mutlu Ettiğini Dile Getirdi.