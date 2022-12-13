“Hayatımızdaki Kimya” Projesi Kapsamında Kimyayı Uygulamalı Olarak Öğretmeyi Hedefleyen Kipaş Eğitim Kurumları İşin Uzmanlarıyla Öğrencileri Bir Araya Getirmeye Devam Ediyor.

Bu kapsamda Kipaş Eğitim Kurumları’nca düzenlenen okul denemesinde kimya dersi sorularının hepsini doğru yapan öğrencilere kimya üzerine kendi tercih ettikleri bir sektörü yerinde görme ile ödüllendirdi.

İlaç sektöründe kullanılan kimyayı yerinde görmeyi tercih eden öğrencilere Nişantaşı eczanesi laboratuvarında bir etkinlik düzenlendi.

laboratuvarda krem yapımını tercih eden öğrenciler uzmanlar eşliğinde kendi kremlerini tasarladılar.

Eczacı Betül Zabun Kenger, Çok Güzel Ve Verimli Bir Etkinlik Olduğuna Dikkat Çekti.

Kipaş Eğitim Kurumları Kimya Öğretmeni Esra Demirkol İse Öğrencilere Kimyayı Yerinde Deneyimleterek Öğretmeye Çalıştıklarını İfade Etti.