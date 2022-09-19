“Sosyal Etkinlerin Adresi”

Kipaş Holding sosyal projelerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Kipaş Holding bünyesinde bulunan Doğa ve Yaşam Kulübü üyeleri “19 Eylül Gaziler Günü” münasebetiyle, Kahramanmaraş’ta bulunan 100’e yakın şehit ve gazi ailelerinin çocuklarıyla bir araya geldi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde de Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Müzik Kulübü üyeleri tarafından huzurevi sakinlerine moral kaynağı olması amacıyla Kahramanmaraş Huzurevi’nde muhteşem bir müzik dinletisi organize edilmiş ve Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında da bulunmuştu.

“Gaziler Günü Adına Anlamlı Etkinlik”

Moral etkinliğinde, kent merkezinde bulunan sinemada bir araya gelerek film izleyen kulüp üyeleri ve çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, kendilerine kulüp üyeleri tarafından hediyelerde verildi.

Kipaş Holding Yönetimi adına Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler Dul ve Yetimler Derneği adına Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman da etkinlikte çocuklarla bir araya geldiler.

Bu anlamlı organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Hikmet Gümüşer;

“Doğa ve Yaşam Kulübü olarak Kahramanmaraş için son derece önemli olan Şehit ve Gaziler Derneği ile güzel bir etkinlik planladık. Bugün buradaki şehit çocuklarıyla birlikte bir sinema filmi izledik. Aynı zamanda kendileri içinde hediyelerimiz olacak. Tabii bizim için şehitler çok büyük önem arz ediyor. Biz onları sadece bugün hatırlıyoruz ama onlar her zaman kalbimizde. Çünkü bizim için bu vatanın içerisinde güvenli şekilde yaşayabilmemiz için varını yoğunu ortaya koyan her şeyi geçmiş canını ortaya koyan insanların çocuklarıyla birlikteyiz. Bu bizler için çok duygusal bir şey. Biz onlara minnet borçluyuz” ifadelerini kullanırken, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman da etkinliğe destek olan holding yöneticilerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Kahraman, "Bugün burada çocuklarımıza sinema etkinliği düzenledik. Çeşitli hediyeler vereceğiz. Onların unutulmadığını, devletinin, şehri yönetenlerinin, iş adamlarının her türlü toplumun bu çocukların yanında olduğunu gösterip onların birazcık gülümsemesine ortak olmak bizim için çok önemli." diye konuştu.