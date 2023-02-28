Depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş halkının yanında olan ve binlerce depremzedenin ihtiyaç duyduğu malzemeleri, canla başla gece gündüz demeden ulaştırmaya çalışan Kipaş holding ailesi mücadelesine devam ediyor. Kipaş geri dönüşüm birimi çalışanları;

“Valilik tarafından kendilerine ulaştırılan binlerce kullanılmış giyecek malzemelerini cinsiyet ve yaş gruplarına ayırarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla KIZILAY ve AFAD’ın koordinasyonunda depremzedelerimize destek olmaya devam ediyor.”