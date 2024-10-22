Kağıt Sektörünün Lider İsimleri Bir Araya Geldi

Kipaş Kağıt, Türkiye’nin önde gelen kağıt üreticilerinden biri olarak global platformda dikkat çekmeye devam ediyor. Kipaş Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Öksüz Dedebayraktar, dünyanın önde gelen kağıt makine ve teknolojileri firmalarından biri olan Voith’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Source of Success” etkinliğine katılarak sektörün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu uluslararası organizasyon, kağıt sektöründeki inovasyonlar, sürdürülebilirlik ve rekabet ortamının konuşulduğu bir dizi panel ve oturuma ev sahipliği yaptı.

CEO Panelinde Türkiye ve Avrupa’yı Temsil Etti

Etkinlik kapsamında düzenlenen ve sektörün lider firmalarının CEO’larının bir araya geldiği “CEO Panel”de, dört kıtadan seçilen firmalar sektörün mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Sinem Öksüz Dedebayraktar, Kipaş Kağıt adına Türkiye ve Avrupa’yı temsilen bu önemli panelde yer aldı. Dedebayraktar, Türkiye ve Avrupa kağıt sektörünün mevcut durumu, yaşadığı zorluklar ve sürdürülebilirlik eksenindeki gelişmelere dikkat çekti.

Türkiye ve Avrupa Kağıt Sektörünün Durumu Değerlendirildi

Panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Avrupa’daki kağıt üreticilerinin karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlere değinen Dedebayraktar, özellikle sürdürülebilir üretim süreçlerine olan ilginin arttığını vurguladı. Enerji verimliliği, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması gibi konuların artık sektörde rekabet edebilmenin önemli unsurları haline geldiğini belirtti. Ayrıca, Avrupa’daki düzenleyici çerçevelerin ve Türkiye’nin bu konudaki uyum sürecinin hızla geliştiğini ifade etti.

Sinem Öksüz Dedebayraktar, Kipaş Kağıt’ın sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları ve inovatif üretim teknolojileri konusunda attığı adımlara dikkat çekti. Türkiye’deki kağıt üretiminin dünya pazarlarında rekabetçi bir konuma gelmesinin önemine değinen Dedebayraktar, Kipaş Kağıt’ın bu hedef doğrultusunda yatırımlarını sürdürdüğünü ve sektörde yenilikçi çözümlerle fark yarattığını belirtti.

Global İşbirlikleri ve İleri Teknolojilerin Rolü

Voith gibi dünya lideri teknoloji firmaları ile yapılan işbirliklerinin, Türkiye ve Avrupa’daki kağıt üreticilerine büyük fırsatlar sunduğunu belirten Dedebayraktar, sektörün geleceğinde ileri teknolojilerin kullanımının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Kipaş Kağıt’ın bu işbirlikleri sayesinde global pazarda güçlü bir konum elde ettiğini ve yenilikçi üretim yöntemleri ile sektörde öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

Sonuç ve Gelecek Öngörüleri

Sektörün geleceği konusunda iyimser bir tablo çizen Sinem Öksüz Dedebayraktar, Türkiye ve Avrupa’daki kağıt üreticilerinin, sürdürülebilirlik ve teknolojiye yatırım yaparak küresel pazarda daha rekabetçi hale gelebileceğini belirtti. Kipaş Kağıt olarak bu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Dedebayraktar, sektörün globalleşen dünyada giderek daha önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Sonuç olarak, Kipaş Kağıt, Sinem Öksüz Dedebayraktar’ın liderliğinde uluslararası platformlarda Türkiye’yi ve Avrupa’yı başarıyla temsil etmeye devam ediyor ve sektördeki yenilikçi adımlarıyla dikkat çekiyor.