Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından organize edilen Türkiye İnovasyon Ligi’nde Türkiye’nin en inovatif firmaları belirlendi. Bu yıl tüm sektörlerden toplam 1507 firmanın katıldığı Türkiye İnovasyon Ligi’nde, kazananlar Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının IMP3ROVE metodolojisiyle yapılan uzun değerlendirme sonucunda belli oldu. Türkiye’nin bu alanında en yetkin firmalarının yer aldığı yarışmada, Kipaş Tekstil, İnovasyon ve Organizasyon Kültürü kategorisinde birinci oldu. Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz birincilik ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Aynı kategoride ikinci sırada Eczacıbaşı, üçüncü sırada ise Zorlu Tekstil yer aldı.

İnovasyon Döngüsü kategorisinde ‘Türkiye Şampiyonu’ Türk Hava Yolları olurken, İnovasyon Stratejesi kategorisinde ise Türk Havacılık Uzay Sanayi birinci oldu.

KAHRAMANMARAŞ’IN İLK AR-GE MERKEZİ

Kipaş Tekstil, 2010 yılında temelini oluşturduğu Ar-Ge ve inovasyon ruhunu, 2015’te daha sistematik bir hale getirerek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi’ni kurdu. Bu merkez hem Kahramanmaraş’ın hem de bölgenin ilk Ar-Ge Merkezi unvanını aldı. Kipaş Tekstil’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Kipaş Ar-Ge Merkezi’nin kuruluşuyla birlikte Kipaş Tekstil’in sektörünün öncü kuruluşları arasında yer almasındaki en önemli faktörlerden biri, üretim teknolojisinde yaptığı sistematik inovasyon çalışmalarıdır. Gerek iplik, gerekse kumaş üretim tesislerinde, ürem teknikleri ve teknolojileri müşteri taleplerine ve teknoloji trendlerine uygun ürünler üretebilmesi için yenileniyor ve Ar-Ge projeleri ile geliştiriliyor. Katma değerli yeni ürün geliştirilmesi, proses-teknoloji geliştirilmesi, sürdürülebilirlik-verimlilik çalışmaları kapsamında Kipaş Ar-Ge Merkezi’nde, tekstil mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği ve çevre mühendisliği gibi farklı disiplinlerden 42 araştırmacı, 9 teknisyen ve 4 destek personeli görev alıyor. Ar-Ge merkezi kapsamında 7’si TÜBİTAK olmak üzere 78 tamamlanan ve 1’i Horizon olmak üzere 18 proje devam ediyor ve kendi mühendis kadrosunun yanında, yurt içi ve yurt dışından birçok üniversite ile ortak bilimsel proje ve uluslararası müşteri ve tedarikçileriyle de iş birliği projeleri yürütülüyor. Kipaş Tekstil’in Ar-Ge merkezinin kuruluşundan bugüne 1’i uluslararası olmak üzere 15 tescilli patenti ve değerlendirme aşamasında olan 19 patent başvurusu bulunuyor. Ayrıca Ar-Ge Merkezi kurulduğundan bu yana 6 marka oluşturuldu ve tescillendi.”