Tahtakale Mahallesi, Doruk Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın giriş katında oturan kiracı ile üst katında oturan ev sahibi arasında tartışma çıktı. Ev sahibi kiracıdan evini boşaltmasını isterken kiracı boşaltmamakta ısrar etti. Tartışma sürerken kiracı, ev sahibini tehdit etti. Daha sonra evi boşaltan kiracı evden çıktığı esnada evi yaktı. Kısa sürede büyüyen alevlere teslim olan binada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın duvarları yıkılırken alevler üst katlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Patlamanın etkisiyle üst katlarda ve yan binalarda oturan vatandaşlar korku ve panik dolu anlar geçirdi. Üst katlarda oturan aileler ve çocuklar itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda güçlükle söndürüldü. Patlama etkisiyle duvarları yıkılan bina kullanılamaz hale gelirken etrafa moloz yığınları saçıldı.

Yaşanan olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Binada yaşanan patlamanın nedenini öğrenmek için ekipler çalışma başlattı.

“Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yakacağım, yıkacağım demiş.”

Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra ev sahibini tehdit ettiğini ve evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, “Tartışma olmuş kira konusunda, böyle bir mevzu olmuş. Onlar da alırdık, almazdık mevzusu yapmışlar. Ama demiş, ben yapacağımı biliyorum, demiş. Evi yakacağım, yıkacağım, demiş. Ben ev sahibine ‘Yakamaz' dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Adam burada beklemiş, binayı da dediği gibi yakıp gitmiş.” şeklinde konuştu.

“Ama çok büyük bir patlama olmuş”

Yangının ardından evde büyük bir patlama olduğunu anlatan Övünç, “Patlama meydana gelmiş. Tüptür herhalde, çok büyük bir patlama olmuş. Ama çok büyük bir patlama olmuş. Yangından sonra patlama olmuş. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık” ifadelerinde bulundu.

“Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı”

Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Örünç, “Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Biz de korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok, indirdik çocukları. Maddi zarar oldu. O da düzelir” dedi.