Ev sahiplerinin zam oranlarındaki fahiş fiyat artışları, kaosa neden oluyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ev sahibi Mehmet Koç da kirayı artırmak istedi.

Kiracı Abdurrahman Karataş'ın olumsuz yanıtı, bir tartışmayı başlatan kıvılcım oldu.

Tartışmaya Abdurrahman Karataş’ın oğlu Ozan Karataş ile Mehmet Koç’un oğulları Ahmet Rasim Koç (30) ve kardeşi Resul Koç (27) da dahil oldu.

Kiracının oğlu evden tüfeği aldı

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ozan Karataş, eve girerek pompalı tüfeğiyle geri geldi.

Ev sahibinin oğullarını vurdu

Pompalı tüfeği ev sahiplerine doğrultan Ozan Karataş’ı babası Abdurrahman Karataş engellemek istedi. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar Ahmet Rasim Koç ile kardeşi Resul Koç’a isabet etti. Ahmet Rasim Koç yüzünden, Rasim Koç ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Yaralılar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Rasim Koç daha sonra plastik cerrahi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kiracı gözaltında

Polis, pompalı tüfekle ateş ederek 2 kardeşi yaralayan Ozan Karataş’ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.