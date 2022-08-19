İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Merkez Mahallesi’nde dün kafede saat 15.00 sıralarında, alışveriş merkezi, ofis ve dairelerin bulunduğu sitedeki bir iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada, “Olay mahalline ivedilikle güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüştüğü tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yapılan çalışmalarda 8 şüpheli kişi ve 7 tabanca ele geçirilmiş, konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaymakamlığın açıklamalarının ardından bugün gözaltı sayısının 21'e çıktığı öğrenildi.

“Olay başladıktan sonra büyüyeceğini hissedince müşterileri ve elemanları üst kata çıkardım”

Çatışmanın yaşandığı kafe sahibi Durmuş Palta, olayla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Biz sabah gelip her gün yaptığımız gibi kafemizi açtık, müşterilerimizi ağırlamaya başladık. Öğlen saat 14.00 civarı burada kalabalık oluşmaya başladı. Bizim olayla bir ilgimiz yok. Benim önceliğim çalışanımın ve müşterimin güvenliğini sağlamak. Ben olay başladıktan sonra büyüyeceğini hissedince müşterileri ve elemanları üst kata çıkardım.

“Site yönetimiyle kiracısı arasında olan husumet”

Ben aşağı inene kadar polisler olay yerine gelmişti çok kalabalık olduğu için önleyemediler. Bizimle yakından uzaktan alakası yok. Benim ne çalışanımın burnu kanadı, ne müşterimin ne de işletme sahipleri olarak bizde herhangi bir şey yok. Şu andaki site yönetimiyle kiracısı arasında olan husumet. Olay sitenin girişinde başlayıp dönerek benim mekanımın önüne kadar geldi, ister istemez de benim mekanıma sıçradı.”

Site yönetimi tahliye kararı aldı, kiracılar evden çıkmadı

Öte yandan emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; site yöneticileri, kiracının oturduğu bir eve sürekli birilerinin gelip gitmesinden rahatsız olduğu için çıkartmak istedi.

Durumdan haberdar olan kiracılar bu defa da kira ve aidat ödememeye başladı. Site yönetimi kiracılarla ilgili tahliye kararı aldı ancak kiracılar evden çıkmadı.