Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satılmış Cesur (50) idaresindeki 34 DZ 0566 plakalı LPG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen sürücünün bir yakını ise gözyaşlarını tutamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Trafik ekiplerince, tankerin patlama riskine karşı güvenlik önlemi alındı. Ulaşım ise tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.