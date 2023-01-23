A. İ. idaresindeki çekici araç Tevfik Kadıoğlu bulvarında seyir halindeyken Dr. Mustafa Bey Meydanında ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
A.İ. İdaresindeki çekici araç, sürücü İ. Ç. idaresindeki, sürücü E. T. İdaresindeki, sürücü M. K.Ö. idaresindeki ve sürücü E. G. idaresindeki araçlara çarptı.
Çarpışma sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Kazada 3 araç sürücüsü ile yanında yolcu bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturmasını yürütüyor.