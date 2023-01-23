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Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturmasını yürütüyor.

Kazada 3 araç sürücüsü ile yanında yolcu bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Çarpışma sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.

A.İ. İdaresindeki çekici araç, sürücü İ. Ç. idaresindeki, sürücü E. T. İdaresindeki, sürücü M. K.Ö. idaresindeki ve sürücü E. G. idaresindeki araçlara çarptı.

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