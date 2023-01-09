Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Düzenlenen Toplantıya TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak Ve Kırsal Mahalle Muhtarları Katıldı.

Yoğun Katılım İle Gerçekleştirilen Toplantıda Muhtarların Mahallelerine Yapılan Ve Yapılacak Olan Yatırımlar Üzerine Konuşuldu.

Ardından Muhtarlar Mahallelerinde Var Olan Problemleri Anlatarak Bu Sorunların Çözümü Noktasında Destek Beklediklerini İfade Ettiler.

Toplantı Sonunda Muhtarlar Milletvekili Ve Başkanlara Bir Takım Hediyeler Takdim Etti, Dulkadiroğlu Belediyesi de Muhtarlara Hediyeler Verdi.

İstişare Ve Değerlendirme Toplantısı Toplu Fotoğraf Çekimi İle Son Buldu.