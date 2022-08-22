Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun’da Kavşut grup yolundan Güldağ Mahallesi Köyyeri mevkiine ulaşım sağlayan 3,2 kilometre uzunluğundaki arteri sathi asfaltla baştan uca yeniledi. Andırın’da ise Efirağızlı Mahallesi ile Kadirli Obası arasında ulaşımı sağlayan yaklaşık 3,5 kilometrelik arterde ise gerçekleştirilen sathi asfalt çalışmaları tamamlandı.

Yoğunoluk Yaylası’na Ulaşım Kolaylaşıyor

Türkoğlu ilçesi de çalışma gerçekleştirilen bir diğer adres oldu. Kaledibi Mahallesi’nden Yoğunoluk Yaylası’na ulaşım sağlayan 6 kilometrelik yolda asfalt öncesi hazırlıklar sürüyor. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan stabilize yolda temel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sathi asfalt uygulamalarına başlanacak.