Koronavirüsün hafife alınacak bir hastalık olmadığına dikkati çeken Şener, "Her zaman belirttiğimiz gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar bu virüsten daha çok etkileniyor. Daha ağır yandaş hastalıkları olanlar oluyor. Solunum sıkıntısı yaşayanlar oluyor, hastaneye yatanlar oluyor, yoğun bakıma yatanlar oluyor. Süreçte mutlaka aşılarımızı ihmal etmememiz lazım ve kesinlikle ve kesinlikle taviz vermememiz gerekiyor. Kış öncesi Kovid-19 salgınında bir tırmanış yaşanabilir. Hatırlatma dozu gelenlerin mutlaka aşılarını yaptırmaları lazım. Aşısız olmak bu periyotta deneyimlemek istemeyeceğiniz bir tabloya sebep olabilir. Hatırlatma aşılarının uzun süre eksik olması ağır tabloya sebep olabilir." diye konuştu.