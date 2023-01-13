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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esnaf Yılmaz Hacıbeyoğlu paçanın inceliklerini ve faydalarını Aksu Haber’e aktardı.

Protein deposu olan paça, uzmanlar tarafından sıkça tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzetlerinden olan Kelle Paça, kış mevsiminin de gelmesiyle bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yiyeceklerin başında geliyor.

Özellikle içerdiği kolajen, vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça çorbasına, kış aylarının gelmesi ve gribal enfeksiyonların artmasıyla birlikte talep hızla arttı.

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