Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, başta olmak üzere 21 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-24” operasyonlarında şüphelilerin; Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sosyal Medya üzerinden yaptığı açıklamada, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. İfadelerine yer verdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu