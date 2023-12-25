Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Kayseri Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORAKAF’23) düzenlenen törenle açıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversite rektörleri ve belediye başkanları ile birlikte KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ve Prof. Dr. Burcu Erşahan katılım gösterdi.

Kamu ve özel sektörden onlarca firmanın katılım gösterdiği fuarda, KİÜ ile birlikte 20 üniversite stant açarken, KİÜ’de eğitim gören öğrenciler de fuar alanında birebir görüşmeler gerçekleştirerek, iş ve staj imkanları hakkında bilgiler aldılar.

KİÜ standının yanı sıra fuar alanın da gezerek bilgiler alan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, “Yetenek Her Yerde” teması ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarın önemine değindi. KİÜ olarak fuarda yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Biz de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak fuarın açılışına katılım gösterdik. Bilindiği üzere bu fuarda 20 üniversite yer alıyor. Biz de İstiklal Üniversitesi olarak hocalarımız ve öğrencilerimizle birlikte bugün buradayız. Tabi öğrencilerimizin bu tür etkinliklere, bu tür fuarlara katılım göstermesi çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Onlarca kurum ve kuruluşun, onlarca firmanın kariyer fuarında yer aldığını biliyoruz. Öğrencilerimiz de bu firmalarla gerek staj konusunda, gerekse mezuniyet sonrası istihdam konusunda görüşmeler gerçekleştiriyorlar. İşte bu nedenle kariyer fuarlarını önemsiyoruz. Fuara katılım noktasında emek veren Kariyer Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi görevlilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Verimli bir organizasyon gerçekleştirilmesini temenni ediyor, başarılar diliyorum.”