Prof. Dr. Bakan, Başkan Güngör ile yaptığı görüşmede, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi hakkında bilgiler vererek, üniversite ve yerel yönetimler arası işbirliği konusunda istişarelerde bulundu. Rektör Bakan, “Misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Oldukça verimli bir görüşme oldu. Birçok konuda fikir alış-verişinde bulunduk. Kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Güngör ise İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. İsmail Bakan’a başarı dileklerini iletti.

Rektör Bakan, Başkan Güngör’ü ziyaretinin ardından, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş’i ziyaret etti.