KSÜ'de sağlık, barınma ve bir çok hizmetin yürütüldüğü önemli çalışmalarla ilgili Kızılay Başkanı Kınık'a bilgiler veren Rektör Yasım, depremzedelere yönelik faaliyetlerinden dolayı Kızılay'a teşekkür etti.

Rektör Yasım, deprem bölgesindeki kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içerisinde olduklarını belirterek "Üniversitemizde yapılmakta olan faaliyetleri değerlendirerek, yapılan projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ülkemizin köklü kuruluşu olan Kızılay'a ve yöneticilerine destekleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.