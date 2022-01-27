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Kızılay ekipleri, yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını unutmadı
KAHRAMANMARAŞ
27.01.2022, 13:50
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