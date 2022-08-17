Alınan bilgiye göre, Hassa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve jandarma dedektifleri tarafından uyuşturucu ile mücadele dahilinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yukarıkarafakılı Mahallesinde ikamet eden C.T. (44) isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği, kubar esrar imal ettiği bilgisi alındı. C.T.'nin evinin bahçesinde yapılan aramada boyları 100 cm ile 200 cm arasında değişen 72 kök kenevir bitkisi ile 95 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.T.'nin nişanlı olan kızını evlendirmek için kenevir bitkisi ekip yetiştirdiğini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekim suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.