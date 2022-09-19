Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin kültürel değerlerini, yöresel lezzetlerini ve geleneksel el sanatlarını tanıtmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, KKTC Kahramanmaraş Edeler Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Geleneksel 3. Hemşehri Buluşmaları Festivali’nde kurulan stantlarda Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri katılımcılarla buluşturuldu. Stantlarda yer alan Kahramanmaraş Tarhanası, Fıstık Ezmesi, Dondurması ve Kırmızı Biberi katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte sahne alan Büyükşehir Belediyesi Folklor Ekibi, sergiledikleri performansla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Girne Alevkayası’nda düzenlenen etkinliğe KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ile çok sayıda vatandaş sağladı. KKTC Kahramanmaraş Edeler Derneği Başkanı Hacı Ahmet Koçkat, festivale sağladığı desteklerden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.