15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yayımladığı mesaj ve 21 pare top atışıyla başladı. Daha sonra Tatar, Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul etti.

KKTC'deki törenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop katılıyor.

Program kapsamında, Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

TBMM Başkanı Şentop da törende Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.