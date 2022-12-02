Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Buluntu, mazbatasını aldı.



KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, başkanlık mazbatasını Dulkadiroğlu İlçe Seçim Kurulu Müdürü Fatma Sevil Tezcan'ın elinden aldı.



Kentte 19 Kasım'da yapılan meslek komite ve meclis üyesi seçiminde 7 üyenin oy kullanmadığı seçimde 73 meclis üyesinin 66'sının oyunu alan Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını alarak görevine başladı.



Yapılan seçimlerde emeği geçen ve kendilerine destek verenlere teşekkür eden başkan buluntu, oda üyeleriyle birlikte Kahramanmaraş'a güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.



"Yönetim kurulu başkanı olarak mazbatamızı aldık. Tabi yönetim kurulu olarak aldığımız mazbata hem meclis üyelerimiz adımıza hem tüm yönetim kurulu üyelerimiz adına hem odaya kayıtlı tüm üyelerimiz adına ben bu mazbatayı almış oluyorum. Bize bu işte destek veren odamıza kayıtlı olsun olmasın birçok gönüllü kuruluşlarımız vardı. Hepsinin emeğine sağlık. İnşallah bize düşen bundan sonra Kahramanmaraş adına meclis üyelerimizle, yönetimimizle ve tüm üyelerimizle beraber güzel hizmetler yapmak bunun sorumluluğunu ve ağırlığını üzerimizde taşıyoruz." İfadelerini kullandı.



