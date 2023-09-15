Başkan Narlı’nın rahmetlİ kardeşi adına yaptırdığı "Hacı Mehmet Narlı İlk ve Ortaokulu'nun” açılışı gerçekleştirildi.

Kent Protokolü, İş Dünyası Ve Mahalle Halkı İle Öğrencilerin Yoğun Katılımı İle Gerçekleştirilen Törende Dualar Edilerek Kurdeleler Kesildi.

Açılış töreni sonrası aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Beşen,” yaşanan depremlerde kendi acısını yaşayamadan, eğitime destek çalışmalarını sürdüren Mustafa Narlı Başkanı’mı tebrik ediyorum” dedi.



